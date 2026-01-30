Imprese il bazooka Bei Green e innovazione | Pronti oltre 60 milioni

La Banca europea per gli investimenti ha messo sul piatto oltre 60 milioni di euro per le imprese nelle Marche. Si tratta di una linea di credito chiamata

Imprese, sostenibilità e innovazione: oltre 60 milioni di euro dalla linea di credito "EU Blending" della Banca europea per gli investimenti (Bei) destinata alle Marche. Le domande per il nuovo bando della Regione potranno essere presentate a partire dal 2 marzo. Gli obiettivi sono ampliare, trasformare, potenziare e riqualificare la struttura produttiva, sia dal punto di vista tecnologico, sia soprattutto sotto il profilo "green", per ridurre i costi energetici, accrescere la produzione da fonti rinnovabili e rafforzare la qualità dell’offerta turistica regionale. Il nuovo bando a valere sulla linea di credito "EU Blending" Bei è stato pubblicato proprio in questi giorni sul sito istituzionale della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso a Comau un finanziamento di 50 milioni di euro, finalizzato a sostenere progetti di ricerca e sviluppo nel settore della robotica e dell’automazione avanzata.

