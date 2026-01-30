Imprese il bazooka Bei Green e innovazione | Pronti oltre 60 milioni
La Banca europea per gli investimenti ha messo sul piatto oltre 60 milioni di euro per le imprese nelle Marche. Si tratta di una linea di credito chiamata
Imprese, sostenibilità e innovazione: oltre 60 milioni di euro dalla linea di credito "EU Blending" della Banca europea per gli investimenti (Bei) destinata alle Marche. Le domande per il nuovo bando della Regione potranno essere presentate a partire dal 2 marzo. Gli obiettivi sono ampliare, trasformare, potenziare e riqualificare la struttura produttiva, sia dal punto di vista tecnologico, sia soprattutto sotto il profilo "green", per ridurre i costi energetici, accrescere la produzione da fonti rinnovabili e rafforzare la qualità dell’offerta turistica regionale. Il nuovo bando a valere sulla linea di credito "EU Blending" Bei è stato pubblicato proprio in questi giorni sul sito istituzionale della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
