Innovazione industriale | la BEI finanzia la ricerca Comau con 50 milioni di euro

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso a Comau un finanziamento di 50 milioni di euro, finalizzato a sostenere progetti di ricerca e sviluppo nel settore della robotica e dell’automazione avanzata. Questa collaborazione mira a promuovere l’innovazione industriale e a rafforzare la competitività tecnologica dell’azienda nel contesto europeo.

(Adnkronos) – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Comau hanno siglato un accordo di finanziamento da 50 milioni di euro destinato ad accelerare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della robotica e dell'automazione avanzata. L’investimento è finalizzato al potenziamento della competitività industriale europea attraverso la digitalizzazione di settori strategici, con . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

