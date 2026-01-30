Impegno e valore | la tornitura di precisione per i mercati HVAC R e manifatturiero

Nel settore manifatturiero e HVACR, le aziende si preparano a un 2026 di passaggio. La tornitura di precisione diventa sempre più centrale per rispondere alle richieste del mercato, che diventa più esigente e tecnologicamente avanzato. Le imprese investono in nuove macchine e tecniche per migliorare qualità e efficienza, puntando a restare competitive in un mercato in rapida evoluzione.

Nel mondo dell’industria manifatturiera e dell’impiantistica tecnica, il 2026 si profila come un anno di transizione importante. Le filiere che alimentano i settori HVACR, l’idrotermosanitario, l’automotive, la pneumatica e l’elettrico stanno affrontando una trasformazione accelerata in cui efficienza energetica, digitalizzazione e riduzione degli impatti ambientali non sono più tendenze, ma requisiti strutturali del mercato. Cambiano i materiali, cambiano i processi di produzione e cambiano anche le aspettative verso i fornitori di componenti: puntualità, tracciabilità, qualità costante e capacità di dialogare con progettisti e tecnici diventano elementi determinanti per rimanere competitivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Otto cittadini di Avellino sono stati premiati questa mattina nella cerimonia presso la Prefettura, riconosciuti per il loro impegno e valore civile.

