Prefettura di Avellino | premiati otto cittadini per impegno e valore civile

Otto cittadini di Avellino sono stati premiati questa mattina nella cerimonia presso la Prefettura, riconosciuti per il loro impegno e valore civile. L'evento, presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso, ha celebrato il riconoscimento ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, testimonianza di meriti civili e contributi alla comunità locale.

Questa mattina, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso ha presieduto la Cerimonia di consegna delle Onorificenze all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Alla presenza delle Autorità civili e militari, 8 cittadini, rappresentanti di vari ambiti professionali sono stati premiati per il loro straordinario impegno professionale e sociale. Gli insigniti sono stati riconosciuti non solo per il loro contributo negli specifici settori di appartenenza, ma anche per la dedizione al sostegno dei soggetti più vulnerabili.

