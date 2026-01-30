Un autore iraniano ha raccolto i racconti di chi ha vissuto intensamente le proteste delle ultime settimane. Le sue parole descrivono emozioni forti, tra rabbia e speranza, di chi ha partecipato o assistito da vicino a quegli eventi. Sono testimonianze che mostrano il volto reale di un paese in movimento.

Questo articolo è stato scritto da un autore iraniano che ha chiesto di rimanere anonimo. Quando la giornata del 14 gennaio si è conclusa senza che gli Stati Uniti avessero attaccato l’Iran, i sostenitori della Repubblica islamica hanno tirato un respiro di sollievo, ma quelli che erano scesi nelle strade con la speranza di una rivoluzione versando il sangue sull’asfalto sono rimasti esterrefatti. Trump aveva detto che sarebbe arrivato un aiuto e loro hanno pensato che stesse per attaccare. “Veloce e pulito”, alla maniera di Trump. Ma non è successo niente. Sono tornato in Iran proprio quel giorno, mercoledì 14 gennaio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Immagini di rabbia e di speranza

