Violenta rissa tra ragazzini a Torremaggiore | in un video le immagini choc la rabbia del sindaco

Un video diffuso sui social mostra una violenta rissa tra minorenni a Torremaggiore, avvenuta venerdì 9 gennaio in Corso Matteotti, vicino al municipio. Le immagini, condivise anche su WhatsApp, hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco ha espresso la propria preoccupazione per l’accaduto, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi per garantire la sicurezza dei giovani e della comunità.

Ha fatto il giro dei social e di whatsapp il video della rissa tra ragazzi minorenni avvenuta la sera di venerdì 9 gennaio in Corso Matteotti, nelle vicinanze del Municipio, nei pressi di un distributore automatico H24 a Torremaggiore. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri.

