Il Venezuela apre il settore petrolifero ai privati Washington revoca le sanzioni

Il Venezuela ha deciso di aprire il settore petrolifero ai privati. A meno di un mese dalla cattura di Nicolás Maduro, il governo ha approvato una riforma che permette alle aziende private di investire nel settore. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno revocato alcune sanzioni che penalizzavano il paese, segnando un passo importante nei rapporti tra Caracas e Washington.

A meno di un mese dalla cattura di Nicolás Maduro, il 29 gennaio il Venezuela ha adottato, sotto la pressione degli Stati Uniti, una riforma del settore petrolifero che prevede l'apertura alle aziende private. Subito dopo Washington ha annunciato una revoca parziale delle sanzioni imposte nel 2019. "Stiamo compiendo dei passi storici. Oggi ho avuto una conversazione telefonica con il presidente Donald Trump e con il segretario di stato Marco Rubio", ha dichiarato la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez durante una manifestazione filogovernativa dei lavoratori del settore petrolifero. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il Venezuela apre il settore petrolifero ai privati, Washington revoca le sanzioni

