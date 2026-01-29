Venezuela Parlamento apre all’ingresso di privati nel settore petrolifero

Il Parlamento del Venezuela ha approvato l’ingresso di aziende private nel settore petrolifero. Con questa decisione, il governo rompe una lunga tradizione chavista e apre le porte alle privatizzazioni, un cambiamento che potrebbe influenzare l’economia del paese.

Il Parlamento del Venezuela ha dato il via libera per l’apertura del settore petrolifero nazionale alla privatizzazione, ribaltando uno dei principi chiave del chavismo che ha caratterizzato il paese per oltre due decenni. L’assemblea nazionale ha approvato la revisione della legge nel settore energetico a meno di un mese dalla cattura del presidente Nicolas Maduro in un’operazione degli Stati Uniti. Il disegno di legge attende ora la firma della presidente ad interim Delcy Rodríguez, che ha proposto le modifiche pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che la sua amministrazione avrebbe preso il controllo delle esportazioni di petrolio del Venezuela e avrebbe rivitalizzato il settore in difficoltà attirando investimenti stranieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Parlamento venezuelano ha dato il via libera a una riforma che permette ai privati di investire nel settore petrolifero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

