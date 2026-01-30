Via parte delle sanzioni Usa Venezuela apre settore petrolio a investitori privati

Il Venezuela ha deciso di aprire il settore petrolifero agli investitori privati. Le autorità hanno riformato le regole, consentendo a compagnie esterne di entrare nel mercato. Gli Stati Uniti, che avevano imposto sanzioni nel 2019, hanno parzialmente allentato le restrizioni. Ora le aziende americane possono fare affari con il colosso petrolifero venezuelano, anche se il quadro resta ancora in evoluzione.

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E vince il set Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E vince il set ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Venezuela Petrolio Il Venezuela apre ai privati nel petrolio, via libera del Parlamento Il Parlamento venezuelano ha dato il via libera a una riforma che permette ai privati di investire nel settore petrolifero. Venezuela, Parlamento apre all’ingresso di privati nel settore petrolifero Il Parlamento del Venezuela ha approvato l’ingresso di aziende private nel settore petrolifero. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Venezuela Petrolio Argomenti discussi: Venezuela archivia il modello Chavez, via libera agli investimenti Usa con il gigante del petrolio di Caracas; Via libera della Camera al Ddl sulle lobby: dal registro alle sanzioni, cosa cambia; Reati ambientali, denunce e sanzioni per 25 mila euro; Nuova sanatoria fiscale, la rottamazione non vale per le multe della polizia locale, ma solo per quelle della prefettura. Via parte delle sanzioni Usa, Venezuela apre settore petrolio a investitori privatiIl Venezuela riforma il settore petrolifero aprendo agli investitori privati e gli Stati Uniti sollevano, anche se solo ancora parzialmente, le sanzioni ... adnkronos.com Proteste in Iran, via libera dell'Ue a nuove sanzioni. Pasdaran nella lista dei terroristi: è ufficialeBruxelles, misure contro 21 tra individui ed entità per la repressione e contro 10 soggetti legati alle armi a Mosca. Tajani: Si va verso ... affaritaliani.it ZTL: SI PARTE DA DOMANI Da domani, 30 gennaio, entra in vigore la nuova Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino. La ZTL sarà attiva ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22.00 alle 4.00. AREA INTERESSATA La ZTL comprenderà: • Via Car - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.