Il Valtellina Sub precede le Olimpiadi con la formula 1 del nuoto

Domenica 1 febbraio si svolge alla piscina di Sondrio il “XXIX Trofeo delle Alpi”, un evento storico del Valtellina Sub. La competizione anticipa le Olimpiadi e raccoglie diverse società di nuoto pinnato, che si sfidano in una giornata di gare intense e appassionanti.

Domenica 1 febbraio si terrà alla piscina di Sondrio il “XXIX Trofeo delle Alpi”, evento storico del Valtellina Sub Sondrio che ogni anno riunisce diverse società per affrontare gare di nuoto pinnato. Quest’anno, rispetto gli anni passati, la manifestazione riscontra un aumento di atleti iscritti e di società; ben 10 squadre provenienti dal Nord italia e svizzera con 353 atleti gara. A gareggiare saranno le squadre di Sondrio,?Milano,?Biella,? Genova, (Flippers Team) Svizzera,?Piacenza, Modena e Svizzera. La manifestazione inizierà alle 9 con il riscaldamento, con il via delle gare alle 10 e proseguimento delle competizioni per tutta la giornata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

