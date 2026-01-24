La discussione sulla didattica a distanza durante le Olimpiadi in Valtellina continua a generare preoccupazioni. Genitori, sindacati e associazioni come Azione sottolineano come questa scelta possa compromettere il diritto all’istruzione dei giovani. Mentre si svolgono le competizioni sportive, resta aperto il confronto sulle modalità più adeguate per garantire l’apprendimento senza sacrificare altri diritti fondamentali.

Sondrio – Non solo genitori e sindacati, anche Azione tuona contro la didattica a distanza nel periodo olimpico: “Così viene violato il diritto all’istruzione”. Il problema della viabilità, uno dei più gravi in provincia di Sondrio e che sarà ancora più evidente nel periodo in cui la Valtellina ospiterà le Olimpiadi, si ripercuoterà anche sui trasporti pubblici e, nei giorni scorsi, sono fioccate le critiche dopo che le autorità competenti hanno consigliato agli studenti di alcune zone (sostanzialmente quelle del Tiranese e dell’Alta Valle) di chiedere la possibilità, per due settimane, di studiare a casa grazie alla Dad. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L’istruzione è un diritto”: in Valtellina non si placa la polemica per la Dad durante le Olimpiadi

Bus potenziati ma la scuola consiglia la Dad: la Valtellina e i paradossi olimpiciDurante le Olimpiadi, l’Atpl potenzia il servizio di trasporto pubblico nella provincia di Sondrio.

