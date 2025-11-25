La Valtellina corre verso le Olimpiadi | turismo in crescita e territorio sotto i riflettori

Sondriotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di due mesi dal via delle Olimpiadi Invernali 2026, la provincia di Sondrio si prepara a mostrare il meglio di sé: un territorio che oggi conta oltre 50mila posti letto, più di 4 milioni di presenze turistiche all’anno e che sabato 7 febbraio ospiterà la gara simbolo dei Giochi, la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

