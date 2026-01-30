Il tuo CAP dice chi sei | la mappa che racconta la Roma delle disuguaglianze

Da funweek.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il CAP non è più solo un modo per indicare una zona. Sempre più spesso rivela anche le differenze sociali tra i quartieri. In alcune zone, le case sono più nuove e i servizi migliori, mentre in altre le condizioni sono più difficili. Il codice postale, insomma, racconta chi vive in quella parte della città.

A Roma il codice postale, il CAP, non è soltanto un riferimento geografico, ma diventa sempre più spesso un indicatore sociale anche delle disuguaglianze della Capitale. Facendo una mappa sui redditi dichiarati capiamo bene come, da un quartiere all’altro, cambino opportunità, servizi e qualità della vita. Il risultato è il ritratto di una città frammentata, dove il codice postale che precede l’indirizzo finisce per raccontare molto di più di una semplice zona di residenza, delineando confini economici netti e spesso invisibili. LEGGI ANCHE: La cultura in sciopero a Minneapolis contro l’ICE La mappa dei CAP di Roma che svela le disuguaglianze della città.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

Approfondimenti su Roma Disuguaglianze

Ecco la nuova Mappa Infratel, che ti dice se la banda ultralarga sta arrivando al tuo civico (o se dovrai aspettare)

Ecco la nuova Mappa Infratel, uno strumento utile per conoscere lo stato della copertura di banda ultralarga nel nostro paese.

«Di chi è questa zampa?». La storia della bambina vegetariana, ovvero cosa succede se tuo figlio ti dice che la carne non la vuole più mangiare?

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Disuguaglianze

Argomenti discussi: Epizode Albania conferma la lista definitiva della seconda edizione con artisti come Dixon, Loco Dice, Stephan Bodzin, Cap.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.