Il tuo CAP dice chi sei | la mappa che racconta la Roma delle disuguaglianze

A Roma, il CAP non è più solo un modo per indicare una zona. Sempre più spesso rivela anche le differenze sociali tra i quartieri. In alcune zone, le case sono più nuove e i servizi migliori, mentre in altre le condizioni sono più difficili. Il codice postale, insomma, racconta chi vive in quella parte della città.

A Roma il codice postale, il CAP, non è soltanto un riferimento geografico, ma diventa sempre più spesso un indicatore sociale anche delle disuguaglianze della Capitale. Facendo una mappa sui redditi dichiarati capiamo bene come, da un quartiere all'altro, cambino opportunità, servizi e qualità della vita. Il risultato è il ritratto di una città frammentata, dove il codice postale che precede l'indirizzo finisce per raccontare molto di più di una semplice zona di residenza, delineando confini economici netti e spesso invisibili.

