Di chi è questa zampa? La storia della bambina vegetariana ovvero cosa succede se tuo figlio ti dice che la carne non la vuole più mangiare?
Giada, cinque anni, una sera a cena inizia ad associare la carne nel piatto agli animali che ama. In quel momento prende una decisione: diventerà vegetariana (e non sarà l’unica della famiglia). I consigli per gestire al meglio questa scelta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
«Di chi è questa zampa?». La storia della bambina vegetariana, ovvero cosa succede se tuo figlio ti dice che la carne non la vuole più mangiare? - Domenica sera d’inverno, Alessandro, padre separato di Giada, cinque anni, prepara il suo piatto preferito: lo zampone con lenticchie. Riporta vanityfair.it