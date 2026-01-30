Droga venduta online 11 arresti e 150 chili di cannabinoidi sequestrati | perquisizioni anche a Catania

Le forze dell’ordine hanno sgominato un giro di droga online e arrestato 11 persone. Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 150 chili di cannabinoidi. Le indagini sono partite da Palermo, ma le perquisizioni si sono estese anche a Catania. Gli arresti sono il risultato di un’azione coordinata dalla Procura, che ha smantellato un traffico internazionale di stupefacenti.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, nell'ambito di un'attività a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato 11 responsabili di traffico internazionale di stupefacenti. Altri 9 sono stati denunciati a piede libero. Nel corso delle operazioni i finanzieri hanno sequestrato 131 chili di hashish, 14 chili di marijuana e gr 1,703 di "WAX" (resina di marijuana) tra le province di Palermo, Trapani e Catania. L'attività posta in essere dalle fiamme gialle del gruppo Palermo ha avuto origine a seguito degli ordinari controlli delle unità cinofile della compagnia di Palermo-Punta Raisi sui colli in transito presso gli hub di spedizionieri cittadini e i grandi centri di smistamento logistici, messi a sistema con il controllo dei social network.

