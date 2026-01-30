Il sistema è virtuoso Ma occorre maggiore innovazione

Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, mette in luce le difficoltà del 2025. Secondo lui, il sistema funziona, ma c’è bisogno di più innovazione. Le principali criticità sono state l’instabilità internazionale e i costi variabili delle materie prime, che hanno creato incertezza per molte imprese della regione.

DAVIDE Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, quali sono state le maggiori criticità del 2025? "Certamente l'instabilità internazionale e la mancanza di certezze sui costi di molte materie prime. Sappiamo bene che, per poter progettare il futuro, bisogna guardare avanti. Ma quando vi è incertezza, il rischio è che prevalga un atteggiamento prudenziale che ci fa perdere terreno rispetto ad altre realtà del mondo". Ci sono anche note più positive? "Nonostante questo il nostro territorio regionale sta garantendo, di fatto, la piena occupazione. È un sistema che continua a credere nel futuro delle proprie imprese, perché crescono di dimensione e aumentano i loro mercati.

La giunta comunale di Torre Annunziata, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato una modifica al regolamento sulla gestione dei beni confiscati.

