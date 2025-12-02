Sistema imprenditoriale solido ma diviso | il report che fotografa l’innovazione delle imprese in provincia

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La provincia di Forlì-Cesena presenta un sistema imprenditoriale solido, prevalentemente orientato ai settori manifatturieri e industriali, con strategie di innovazione mirate al consolidamento e all'ottimizzazione dei processi”. È quanto emerge dai dati dell’osservatorio Innovazione 2024. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Sistema imprenditoriale solido, ma diviso: il report che fotografa l’innovazione delle imprese in provincia - L'osservatorio evidenzia una provincia orientata alla manifattura, dove l’innovazione cresce ma molte aziende faticano ancora ad adottare tecnologie e modelli organizzativi avanzati ... Segnala forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema Imprenditoriale Solido Diviso