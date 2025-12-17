Cuccurullo presenta il nuovo sistema di welfare locale antimafia Torre Annunziata esempio virtuoso sul riuso dei beni confiscati
La giunta comunale di Torre Annunziata, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato una modifica al regolamento sulla gestione dei beni confiscati. L’iniziativa si inserisce nel nuovo sistema di welfare locale antimafia, con Torre Annunziata come esempio virtuoso nel riuso dei beni confiscati.
Approvata in giunta la proposta di modifica del regolamento sulla gestione dei beni confiscati.. La giunta comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato la delibera con la proposta di modifica del regolamento sulla gestione dei beni confiscati. Il testo, che adesso approderà in consiglio comunale per l’ok definitivo, include un’innovazione con la creazione di un sistema di welfare locale antimafia. “ Con il Welfare Locale Antimafia adottiamo una politica pubblica finalizzata a garantire protezione, accompagnamento e inclusione ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità colpiti da fenomeni criminali – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – il Comune istituisce un percorso di sostegno anche abitativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Torre Annunziata presenta il Bilancio POP. Cuccurullo: "Uno strumento di trasparenza e partecipazione"
Beni confiscati a Torre Annunziata, Cuccurullo: "Al lavoro per un nuovo regolamento: serve una gestione trasparente e socialmente responsabile"
