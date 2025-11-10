Prevenzione del tumore alla prostata | a novembre il Policlinico San Pietro il Policlinico San Marco e il Centro Diagnostico Treviglio aderiscono a Movember
Il Policlinico San Pietro, il Policlinico San Marco e il Centro Diagnostico di Treviglio aderiscono a Movember, iniziativa nata in Australia e poi diffusa in tutto il mondo, che ha come obiettivo sensibilizzare la popolazione maschile nei confronti della prevenzione del tumore alla prostata e ai testicoli. Cosa prevede l’iniziativa al Policlinico San Pietro e al Policlinico San Marco. Dal 17 al 22 novembre, il Policlinico San Pietro, il Policlinico San Marco e il Centro Diagnostico Treviglio offriranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente all’esame del PSA (acronimo di Prostate-Specific Antigen, cioè Antigene Prostatico Specifico), test che serve a misurare la quantità di un enzima prodotto dalle cellule della prostata, ritenuto un marcatore di potenziali problemi alla prostata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
