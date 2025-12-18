Piano Strutturale di Cavriglia e San Giovanni Il sindaco Sanni | Finalmente è arrivato dopo anni di lavoro
Il 15 dicembre 2025, durante il Consiglio Comunale, è stato ufficialmente adottato il Piano Strutturale intercomunale di Cavriglia e San Giovanni Valdarno, un traguardo raggiunto dopo anni di intenso lavoro. Il sindaco Sanni ha commentato con soddisfazione, sottolineando l'importanza di questo importante passo per lo sviluppo e il futuro dei due comuni. Un risultato che segna una nuova fase di pianificazione condivisa e visione strategica.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Lo scorso lunedì 15 Dicembre, durante la seduta del Consiglio Comunale, è stato adottato in maniera ufficiale il Piano strutturale intercomunale che vede protagoniste l'Amministrazione Comunale di Cavriglia e quella di San Giovanni Valdarno, il cui procedimento è iniziato nel Dicembre del 2019. Esso rappresenta uno dei documenti più importanti per quanto riguarda l'attività di pianificazione degli Enti Locali e va a sostituire quello adottato nel 2000 e adeguato poi nel 2014. “ Finalmente, dopo anni di lavoro, è stato adottato uno dei più importanti documenti per il nostro territorio che si basa su una normativa regionale, ovvero la Legge Regione Toscana n 65 del 2014 - ha dichiarato il Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni-. 🔗 Leggi su Lanazione.it
