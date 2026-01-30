A Milano per le Olimpiadi sono attese 400mila persone più del solito

Venerdì mattina il sindaco Beppe Sala ha annunciato che a Milano ci saranno circa 400mila persone in più del solito, in occasione delle Olimpiadi. La città si prepara ad accogliere un numero record di visitatori, con tutte le vie e i trasporti già in fermento. La grande affluenza potrebbe creare qualche disagio, ma l’amministrazione garantisce che tutto sarà sotto controllo.

Lo ha detto il sindaco Beppe Sala: "Qualche disagio ci sarà, ma è un momento storico". Potenziati i mezzi Circa 400mila persone più del normale a Milano per le Olimpiadi. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala a margine di un evento, venerdì mattina. “Milano è pronta”, ha affermato: “Secondo i nostri calcoli, che derivano da prenotazioni di hotel e voli, dovrebbero arrivare 400mila persone in più del normale in questa stagione, che non è alta stagione, e anche questo aiuta l'economia, ma aiuta soprattutto la reputazione milanese”. Un afflusso di persone da cui “ovviamente” deriverà “qualche disagio”, ha aggiunto il sindaco: “Ogni cosa ha un prezzo, però è un momento storico per la città.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Manca solo una settimana all’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina.

