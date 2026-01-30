Olimpiadi i conti di Sala | In arrivo 400mila persone in più bene per la reputazione di Milano

A pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi invernali, il sindaco Sala fa i conti. Prevede che circa 400mila persone in più arriveranno in città durante i giochi. Per lui, questa crescita porterà benefici anche alla reputazione di Milano. La città si prepara a vivere un evento che ha richiesto anni di organizzazione e ora si avvicina con l’entusiasmo alle stelle.

Milano, 30 gennaio 2026 – Olimpiadi invernali, ci siamo. Manca appena una settimana a un appuntamento atteso da quasi sei anni, dal giugno del 2019 quando i giochi vennero assegnati al tandem Milano-Cortina. Ebbene, la città è pronta ad accogliere il grande evento. Ne è convinto il suo “timoniere”, il sindaco Giuseppe Sala, sollecitato in merito dai giornalisti, a margini dell’evento “Dal sangue versato al sangue donato”, organizzato da DonatoriNati alle Colonne di San Lorenzo. Le previsioni . A Milano, nei giorni delle Olimpiadi invernali, afferma Sala, "dovrebbero arrivare, secondo i nostri calcoli, che derivano da prenotazioni di hotel e voli, circa 400mila persone in più del normale in questa stagione, che non è alta stagione, e anche questo aiuta l'economia ma aiuta soprattutto la reputazione milanese ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

