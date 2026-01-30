Josephine, una bambina di otto anni, ha aperto il cuore in un’intervista rilasciata a un documentario che sta facendo discutere in tutto il mondo. La sua testimonianza rivela il dolore di un’infanzia segnata dalla violenza, un viaggio tra traumi e momenti di speranza. La sua voce, forte e sincera, ha colpito chi ascolta, portando alla luce una realtà difficile da ignorare.

Josephine, una bambina di otto anni, ha raccontato in un’intervista a un documentario che ha scosso l’opinione pubblica internazionale, il suo viaggio attraverso la violenza subita in silenzio. Non ha parlato in tono di accusa, né con gesti teatrali. Ha solo guardato in camera con occhi troppo grandi per la sua età, e ha detto: «Non volevo che finisse, ma non sapevo come fermarlo». Il racconto, registrato in un paese dell’Europa centrale, è stato diffuso in forma di film documentario che ha ottenuto riconoscimenti in diverse rassegne cinematografiche. Non è un film di fiction. È un’immagine reale di un trauma che si è nascosto per anni, nascosto tra le mura di una casa dove il rumore di passi pesanti era più forte della voce della madre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il silenzio spezzato: tra trauma e resilienza, la voce di un’infanzia ferita

Approfondimenti su Josephine Bambina

Il Garante per l'infanzia sottolinea le conseguenze di un possibile allontanamento della madre nel contesto di una famiglia nel bosco, evidenziando come questa scelta possa rappresentare un ulteriore trauma per il minore.

Ultime notizie su Josephine Bambina

