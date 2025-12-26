La notte in cui il vetro si è spezzato | Avellino ferita dall' indifferenza

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino, la notte del 24 dicembre, Arturo Mangiapia ha ricevuto un colpo che ha squarciato la pelle e la coscienza.Ma adesso, dopo quello che è successo, il suo volto, colpito brutalmente da un bicchiere di vetro, è lo specchio di una realtà che molti ad Avellino preferiscono ignorare: la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

la notte in cui il vetro si 232 spezzato avellino ferita dall indifferenza

© Avellinotoday.it - La notte in cui il vetro si è spezzato: Avellino ferita dall'indifferenza

Leggi anche: Il dramma dell’indifferenza: un uomo sotto la pioggia ad Avellino

Leggi anche: Dramma della solitudine. Trovato morto fuori dall’auto in cui trascorreva la notte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Notte Rosa, ordinanza del sindaco. Niente vetro per le strade - Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l’ordinanza per il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro. ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.