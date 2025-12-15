Michele Magrini nominato Segretario Generale Fials Padova per i prossimi cinque anni

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
michele magrini nominato segretario generale fials padova per i prossimi cinque anni

© Padovaoggi.it - Michele Magrini nominato Segretario Generale Fials Padova per i prossimi cinque anni

Si è svolto ieri, 11 dicembre, presso il suggestivo Castello Bevilacqua il primo Congresso straordinario della FIALS Padova, che ha visto riuniti il Consiglio Direttivo e tutti i delegati per l'elezione delle cariche sindacali per i prossimi cinque anni. Michele Magrini è stato eletto Segretario. Padovaoggi.it

Il Colonnello Spina saluta la Brianza!

Video Il Colonnello Spina saluta la Brianza!