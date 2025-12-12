Sciopero generale Massimo Bussandri | La Manovra? Solo inganni per lavoratori e pensionati

12 dic 2025

Il segretario regionale della Cgil Emilia-Romagna, Massimo Bussandri, denuncia che la Manovra di Bilancio del Governo rappresenta un inganno per lavoratori e pensionati. Durante il presidio del 12 dicembre a Parma, Bussandri ha espresso forte disapprovazione nei confronti delle misure adottate, sottolineando le preoccupazioni della categoria e le ragioni dello sciopero generale.

“La Manovra di Bilancio del Governo? Solo un inganno per lavoratori e pensionati”. Lo sottolinea il segretario regionale della Cgil Emilia- Romagna Massimo Bussandri a Parmatoday, durante il presidio per lo sciopero generale della Cgil del 12 dicembre in piazza Garibaldi a Parma. "Nessun. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

