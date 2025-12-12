Sciopero generale Massimo Bussandri | La Manovra? Solo inganni per lavoratori e pensionati

Il segretario regionale della Cgil Emilia-Romagna, Massimo Bussandri, denuncia che la Manovra di Bilancio del Governo rappresenta un inganno per lavoratori e pensionati. Durante il presidio del 12 dicembre a Parma, Bussandri ha espresso forte disapprovazione nei confronti delle misure adottate, sottolineando le preoccupazioni della categoria e le ragioni dello sciopero generale.

“La Manovra di Bilancio del Governo? Solo un inganno per lavoratori e pensionati”. Lo sottolinea il segretario regionale della Cgil Emilia- Romagna Massimo Bussandri a Parmatoday, durante il presidio per lo sciopero generale della Cgil del 12 dicembre in piazza Garibaldi a Parma. "Nessun. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sciopero generale, Massimo Bussandri: "La Manovra? Solo inganni per lavoratori e pensionati"

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità". #ANSA Vai su X

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook

E' il giorno dello sciopero generale: stop a treni, bus, scuole e sanità - Oggi, venerdì 12 dicembre, è il giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Come scrive parmatoday.it

Bologna e lo sciopero generale Cgil del 12 dicembre, gli orari di bus e treni e gli altri settori coinvolti: «Contro la manovra del governo e per i 10.000 lavoratori a rischio» - In regione 50 tavoli di crisi: «I dipendenti della Woolrich con noi». Segnala corrieredibologna.corriere.it

SCIOPERO GENERALE 12 DICEMBRE 2014 INTERVENTO DI MASSIMO BUSSANDRI

Video SCIOPERO GENERALE 12 DICEMBRE 2014 INTERVENTO DI MASSIMO BUSSANDRI Video SCIOPERO GENERALE 12 DICEMBRE 2014 INTERVENTO DI MASSIMO BUSSANDRI