Umanizzare gli ospedali | donate cinque smart-tv al reparto di Malattie infettive
Sono state donate cinque smart-tv e piantine grasse al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Galatina, nell’ambito di un progetto di umanizzazione promosso dalla Virtus Basket Galatina. L’iniziativa mira a migliorare l’ambiente ospedaliero e offrire un supporto di conforto ai pazienti, contribuendo a creare un’atmosfera più accogliente e umana all’interno della struttura.
GALATINA – Cinque smart-tv e e piantine grasse come simbolo di resilienza. Sono state donate nelle scorse ore al Reparto di malattie infettive dell’ospedale di Galatina, nell’ambito di un progetto di “umanizzazione” della struttura da parte della Virtus Basket Galatina, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Al San Giacomo trionfa la solidarietà, cena di gala per aiutare l'ospedale: oltre 23 mila euro per 'umanizzare' il reparto di Gastroenterologia
Leggi anche: Donate attrezzature al reparto di oncologia in memoria di Marco La Sorda
Umanizzare gli spazi ospedalieri è l'obiettivo di don Gianni Mattia, con la sua associazione, Cuore e mani aperte. Presentati un letto con funzioni avanzate che aumenta il comfort delle partorienti e nuove pitture. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.