Umanizzare gli ospedali | donate cinque smart-tv al reparto di Malattie infettive

Sono state donate cinque smart-tv e piantine grasse al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Galatina, nell’ambito di un progetto di umanizzazione promosso dalla Virtus Basket Galatina. L’iniziativa mira a migliorare l’ambiente ospedaliero e offrire un supporto di conforto ai pazienti, contribuendo a creare un’atmosfera più accogliente e umana all’interno della struttura.

