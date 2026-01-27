Benfica Real Madrid Mourinho ritrova il fedelissimo Arbeloa | storia di un’amicizia nata nella tempesta

In questa partita, Mourinho ritrova il suo storico alleato Arbeloa, sottolineando il forte legame tra i due. La loro collaborazione, nata in circostanze difficili, rappresenta un esempio di lealtà e fiducia nel mondo del calcio. Questa riunione evidenzia come le relazioni professionali possano superare le sfide, rafforzando il rapporto anche in momenti complessi.

Álvaro Arbeloa, ex giocatore del Real Madrid, è alla sua prima esperienza da allenatore, iniziata nel 2020 a Valdebebas.

L’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.

