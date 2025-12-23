Ornella Muti a Domenica In | il racconto intimo sul libro autobiografico e il rapporto difficile con Alain Delon
Durante l’ospitata a Domenica In, Ornella Muti ha condiviso aspetti della sua carriera e vita privata, tra ricordi personali e riflessioni sul rapporto difficile con Alain Delon. La sua intervista ha anche toccato il tema del libro autobiografico e il dolore per la perdita del padre, offrendo uno sguardo intimo e sincero sulla propria esperienza.
Ospite di Mara Venier, l'attrice ripercorre carriera e vita privata, tra ricordi dolorosi, riflessioni sui colleghi e il grande dolore per la perdita del padre La presenza di Ornella Muti a Domenica In non è stata solo l'occasione per ripercorrere una carriera straordinaria, ma anche un momento di profonda introspezione. Ospite di Mara Venier, l'attrice
