Si riduce il livello delle sorgenti serbatoi chiusi di notte in sei comuni | ecco dove e quando
Stop all'erogazione idrica, nelle ore notturne, in sei comuni della provincia di Pescara. La chiusura dei serbatoi, fa sapere l'Aca, è stata disposta con l'obiettivo di "migliorare l'approvvigionamento idrico nelle zone più svantaggiate". All'origine del provvedimento c'è la "riduzione della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
