Il governo apre a nuove modifiche su pensioni e riscatto laurea Giorgetti | Vedremo nel 2026

Il governo italiano valuta possibili modifiche alle norme pensionistiche, tra cui il riscatto della laurea e i tempi di uscita anticipata. Dopo le recenti polemiche, il ministro Giorgetti ha affermato che eventuali interventi potrebbero essere discussi nel 2026. La discussione si concentra su aggiornamenti delle regole attuali, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra flessibilità e sostenibilità del sistema previdenziale.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il governo di Giorgia Meloni non esclude che nei prossimi mesi possa intervenire di nuovo sul tema delle pensioni eliminando il riscatto della laurea ai fini dell’uscita anticipata e allungando le finestre pensionistiche. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, l’esecutivo ha dato parere contrario a un ordine del giorno del deputato Pd Arturo Scotto che aveva chiesto alla maggioranza di destra di “assicurare di astenersi” da qualsiasi altra iniziativa sul tema delle pensioni. Dopo il parere negativo, tutta la maggioranza ha votato compattamente per bocciare l’ordine del giorno dem. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo apre a nuove modifiche su pensioni e riscatto laurea. Giorgetti: “Vedremo nel 2026” Leggi anche: Manovra, voto finale entro le 13. Giorgetti su pensioni: “Ulteriore riduzione età? Vedremo nel 2026” Leggi anche: Pensioni, nuove strette dal Governo: riscatto di laurea sempre meno utile e «finestre» più lunghe Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Si apre il cantiere delle professioni, nuove regole per 1,6 milioni di iscritti. Il governo apre a nuove modifiche su pensioni e riscatto laurea. Giorgetti: “Vedremo nel 2026” - Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il governo di Giorgia Meloni non esclude che nei prossimi mesi possa intervenire di nuovo sul tema delle pensioni eliminando il riscatto della laurea ai fini ... ilfattoquotidiano.it

Riforma ISEE/ Nuove modifiche per ampliare i beneficiari: le novità - Il Governo sta lavorando per attuare una riforma ISEE basata su nuove esclusioni e ampliare la platea di beneficiari. ilsussidiario.net

Pnrr, il governo scrive all’Ue: modifiche per 14 miliardi, più incentivi verdi alle imprese - Il governo trasmetterà a Bruxelles una sesta richiesta di modifica del Pnrr, con l’obiettivo di non perdere fondi sulle ultime tre rate che l’Italia deve ottenere dalla Ue e utilizzare al meglio le ... corriere.it

Amedeo Ciaccheri. . L'equiparazione tra organizzazioni neofasciste e chi apre spazi di autogestione è una truffa su cui non caschiamo e chi la sostiene a sinistra ha fatto un danno che oggi da argomenti inaccettabili al governo Meloni. Che la priorità del paes - facebook.com facebook

Il Governo chiama “legge sulla concorrenza” ciò che in realtà è solo un compitino per il PNRR, un semplice recepimento di obblighi europei. Taxi, balneari, sanità e molti altri settori restano intoccabili. Questa legge insomma non affronta la mancanza di concor x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.