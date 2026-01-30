Il professore Quintano ricorda Sabatino Santangelo

Questa mattina, il professore Claudio Quintano ha ricordato Sabatino Santangelo, scomparso recentemente. Quintano ha espresso il suo cordoglio, parlando della figura integra e del contributo importante che Santangelo ha dato nel corso degli anni alla fondazione universitaria.

Il professore Claudio Quintano partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa del Notaio Tino Santangelo ricordandone la figura integerrima e il prezioso contributo offerto negli anni della fondazione universitaria. È un addio che riporta alla memoria la grande stagione in cui, sotto l’illuminata guida del professore Pietro Perlingieri – giunto da Napoli per edificare a Benevento e Campobasso nuovi poli di sapere e crescita del capitale umano – le nostre strade si unirono. In quel contesto, forte del mandato ricevuto dalla maggioranza della comunità scientifica nazionale dei professori ordinari che mi consenti di essere Preside, ho potuto apprezzare la statura umana e professionale del Notaio Santangelo, protagonista di un tempo in cui si costruiva il futuro delle nostre istituzioni L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Sabatino Santangelo È morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli È venuto a mancare Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, scomparso all’età di 89 anni. Napoli saluta l’ex vice sindaco Sabatino Santangelo Napoli si ferma per salutare Sabatino Santangelo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Napoli saluta l'ex vice sindaco Sabatino Santangelo https://cronachesalerno.it/napoli-saluta-lex-vice-sindaco-sabatino-santangelo/ - facebook.com facebook #Cronaca Ravello, Secondo Amalfitano ” Sabatino Santangelo Un signore di altri tempi, un nobile d’animo. Per me, semplicemente, un fratello” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.