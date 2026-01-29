Napoli saluta l’ex vice sindaco Sabatino Santangelo

Napoli si ferma per salutare Sabatino Santangelo. La chiesa di Santa Maria di Piedigrotta era piena di persone che volevano dire addio all’ex vicesindaco. I presenti, tra istituzioni, professori e cittadini, hanno partecipato senza troppi fronzoli, cercando di rendere omaggio a chi ha lasciato un segno nella città. La cerimonia si è svolta in modo semplice e diretto, come richiesto dalla famiglia e dai tanti amici di Santangelo.

Tempo di lettura: 4 minuti Gremita la chiesa di Santa Maria di Piedigrotta a Napoli dove istituzioni, mondo accademico e delle professioni, cittadinanza si sono ritrovati per l’ultimo saluto a Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli. Accanto ai familiari, tra gli altri, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, esponenti della Giunta comunale, l’ex sindaco partenopeo ed ex presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, la senatrice del Pd, Valeria Valente, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi e tanti colleghi sia della vita politica che professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

