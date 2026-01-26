È morto Sabatino Santangelo ex vicesindaco di Napoli

È venuto a mancare Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, scomparso all’età di 89 anni. Ricoprì il ruolo dal 2006 al 2011, durante la gestione della sindaca Rosa Russo Iervolino. La sua figura ha segnato un periodo importante della politica locale napoletana. La città ricorda con rispetto il contributo di Santangelo, figura di rilievo nel panorama amministrativo napoletano.

Si è spento a 89 anni Sabatino Santangelo, ex vicesindaco del comune di Napoli dal 2006 al 2011 nella giunta guidata dalla sindaca Rosa Russo Iervolino. Aveva anche ricoperto la carica di presidente della società Bagnolifutura, società di trasformazione urbana incaricata di riqualificare l'area ex Italsider di Bagnoli. Per Bagnoli Futura la Corte di Appello di Napoli (quinta sezione penale) per il processo bis sul presunto disastro colposo ambientale di "Bagnoli Futura" assolse nel 2024 tutti gli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste". Il procedimento giudiziario risaliva al 2014, mentre le indagini presero il via nel 2007.🔗 Leggi su Napolitoday.it

