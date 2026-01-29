Anche i balneari potranno usufruire degli aiuti dopo i danni del ciclone Harry

La Regione ha deciso di aiutare anche i balneari colpiti dal ciclone Harry. Dopo le prime valutazioni, i danni subiti dalle imprese turistiche e ricreative sono stati presi in carico, e ora gli operatori del settore balneare possono accedere agli aiuti. La decisione arriva dopo aver dimostrato in breve tempo la volontà di sostenere chi ha subito danni e si trova in difficoltà.

