Anche i balneari potranno usufruire degli aiuti dopo i danni del ciclone Harry
La Regione ha deciso di aiutare anche i balneari colpiti dal ciclone Harry. Dopo le prime valutazioni, i danni subiti dalle imprese turistiche e ricreative sono stati presi in carico, e ora gli operatori del settore balneare possono accedere agli aiuti. La decisione arriva dopo aver dimostrato in breve tempo la volontà di sostenere chi ha subito danni e si trova in difficoltà.
"Abbiamo dimostrato, con i fatti e in tempi record, la vicinanza della Regione agli operatori delle imprese turistico-ricreative, ricettive, balneari che si trovano oggi in ginocchio a causa del ciclone Harry. Con queste prime risorse garantiamo un supporto immediato a un comparto in sofferenza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Danni del ciclone Harry in Sicilia, la Regione approva aiuti per 40,8 milioni: niente canoni per balneari e pedaggio autostradale per i residenti a Catania e Messina
La Sicilia ha approvato un pacchetto di aiuti di circa 40,8 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry.
Ciclone Harry, sei giorni dopo si fa la conta dei danni. Un ristoratore siciliano: «Qui è come se ci avessero bombardato, abbiamo bisogno di aiuti»
Sei giorni dopo il passaggio del ciclone Harry, le comunità colpite si stanno preparando a fare la conta dei danni.
Balneari e ombrelloni vuoti, dopo il tormentone dell'estate cresce il rischio di vincolare gli accessi anche ai boschi e alle vetteE se dopo i balneari aprissimo un nuovo fronte con i montanari? Mi spiego: alla quasi ventennale polemica sulle concessioni inamovibili per gli esercenti degli stabilimenti balneari, quest’anno si è ... affaritaliani.it
Hashtag Sicilia. . Speciale sui danni del ciclone Harry. La costa ferita: imprese balneari tra distruzione e voglia di ripartire - facebook.com facebook
*Balneari, Ars approva esenzione oneri per le aree colpite dal ciclone Harry. Savarino: «Primo segnale, ora chiederemo differimento delle scadenze delle concessioni»* Esenzione dagli oneri delle concessioni balneari per tutto il 2026 per i gestori dei lidi baln x.com
