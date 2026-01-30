Cordoglio bipartisan per la morte di Michelangelo Ciarcia

La scomparsa di Michelangelo Ciarcia ha lasciato tutti senza parole. La notizia ha suscitato cordoglio tra esponenti di diversi schieramenti politici, che ricordano l’uomo come una persona sincera e amica. Molti esprimono il loro dolore sui social e nelle conversazioni di tutti i giorni, mentre si moltiplicano i messaggi di vicinanza alla famiglia. La sua morte apre un vuoto che si sentirà a lungo in città e tra chi lo conosceva da vicino.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La morte di Michelangelo Ciarcia mi ha addolora profondamente. Ero legato a lui da un’autentica amicizia. Michelangelo era un uomo buono e fattivo, pragmatico, il pilastro della sua famiglia, con la passione per la politica ed una vita spesa al servizio delle istituzioni. E’ un momento di dolore per l’intera Irpinia”. Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania. “Esprimo la mia vicinanza – aggiunge Petracca – alla sua famiglia. Michelangelo è stato un padre dedito, un imprenditore di razza, un sindaco dalle belle intuizioni, un uomo che ha servito le istituzioni con passione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cordoglio bipartisan per la morte di Michelangelo Ciarcia Approfondimenti su Michelangelo Ciarcia Politica irpina in lutto, si è spento Michelangelo Ciarcia La politica irpina si sveglia con una brutta notizia. L'Irpinia piange Michelangelo Ciarcia, storico esponente del Partito Democratico L’Irpinia si sveglia con la triste notizia della morte di Michelangelo Ciarcia, figura storica del Partito Democratico e punto di riferimento a Venticano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Michelangelo Ciarcia Argomenti discussi: L’addio all’ex sindaco. Fulgione nel cuore di tutti: Sapeva ascoltare e unire; Scomparsa Gianbattista Ferrari, il cordoglio della sindaca e della Giunta di Bresciaa d. Morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra Istruzione. Il ricordo di Mattarella: passione civile e dialogoCordoglio bipartisan per la sua scomparsa. Schlein: grande perdita. Meloni: impegno appassionato. Landini: il suo impegno lascia segno indelebile, Calderoli: piango un’amica ... askanews.it Morto Gino Nicolais, cordoglio bipartisan per l’ex ministro: «Talento e intelligenza: lascia un vuoto»È unanime, trasversale, il cordoglio per la scomparsa di Gino Nicolais. Non solo ex premier come Romano Prodi e Paolo Gentiloni ma anche ministri di centrodestra, ex ministri, imprenditori e sindacati ... ilmattino.it Michelangelo Ciarcia morto per un infarto: politica irpina in lutto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.