**Pil | Istat crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nel 2024. Lo scrive l'Istat nel dossier sulle prospettive dell'economia italiana. L'incremento del Pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte (+1,1 punti percentuali il contributo alla crescita in entrambi gli anni), mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo (-0,6 e -0,2 p.p.). Lo scenario previsivo per la domanda estera sconta l'ipotesi di un'attenuazione del clima di incertezza relativo all'indirizzo della politica commerciale statunitense e di una stabilizzazione della domanda internazionale, accompagnata dal proseguimento di una moderazione delle quotazioni delle materie prime energetiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Pil: Istat, crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026**

Leggi anche questi approfondimenti

I DATI ISTAT CONFERMANO UNO SQUILIBRIO STRUTTURALE DEL MERCATO DEL LAVORO Occupazione over 50 in crescita, giovani e donne ancora penalizzati https://www.cgil.it/ufficio-stampa/cgil-dati-istat-confermano-uno-squilibrio-strutturale-del- - facebook.com Vai su Facebook

Costruzioni ancora in crescita, ma il ritmo cala: il rapporto Istat sui prezzi alla produzione Vai su X

Conti economici trimestrali, Istat: stima Pil al rialzo - Nel terzo trimestre del 2025 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendari ... Segnala gazzettadisalerno.it

Mezzogiorno, Pil in crescita per il quarto anno consecutivo. Istat: sale anche l’occupazione - La spinta non si è esaurita, il Pil del Sud anche nel 2025 è cresciuto più della media nazionale che dovrebbe attestarsi a fine anno intorno allo 0,4- Da ilmattino.it

Pil, Ocse: per Italia crescita modesta a +0,5% nel 2025 e 0,6% nel 2026 - (Adnkronos) – Crescita “modesta” per l’Italia: il pil è previsto risalire lievemente dal +0,5% del 2025 a +0,6% in 2026 e +0,7% ne 2027. Secondo msn.com

Italia a crescita zero nel terzo trimestre, sfiorata la recessione tecnica. Sale la disoccupazione - L’Italia cresce zero nel terzo trimestre del 2025 e chiuderà l’anno con mezzo punto di Pil in più rispetto al precedente. Riporta repubblica.it

Pil: Istat rivede al rialzo stime 3* trim, sale a +0,1% t/t e a +0,6% su anno - L'Istat ha rivisto al rialzo le stime del Pil nel 3* trimestre: rispettivamente di uno e due decimi di punto percentuali, le variazioni congiunturali e tendenziali del Pil rilasciate in ... Riporta milanofinanza.it

Crescita e consumi, l'Italia avanza. I numeri della nostra credibilità - La nostra credibilità internazionale è in forte ascesa e le agenzie di rating ci promuovono una dopo l'altra. Da ilmessaggero.it