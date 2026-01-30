Il petrolio e il bilancio venezuelano ora è sotto tutela americana

Il governo degli Stati Uniti ha messo sotto tutela il petrolio venezuelano, aprendo una fase nuova per il settore. La decisione arriva mentre l’Assemblea nazionale approva una nuova legge sugli idrocarburi e la presidente ad interim cerca di mantenere il controllo. La mossa ha già scatenato reazioni sia nel paese che all’estero, con il Venezuela che si trova di fronte a una svolta importante per il suo bilancio e la gestione delle risorse.

Inizia una nuova era per il petrolio venezuelano. Mentre l’Assemblea nazionale approvava una nuova legge sugli idrocarburi e la presidente a interim Delcy Rodríguez annunciava la prima esportazione in base a questa normativa, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha rivelato dettagli su come gli Stati Uniti stanno controllando le relative entrate. Il Tesoro Usa supervisionerà dunque i conti petroliferi e approverà i bilanci mensili del governo ad interim, nell'ambito di un meccanismo di controllo finanziario descritto come un passaggio intermedio per impedire il collasso del paese dopo la cattura di Maduro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’interesse degli Stati Uniti per il petrolio venezuelano si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche e strategie energetiche.

Negli ultimi mesi, Nicolas Maduro ha adottato un atteggiamento più conciliante nei confronti di Washington.

IL PETROLIO DEL VENEZUELA, di J. Perkins

