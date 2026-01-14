Perché il petrolio venezuelano e perché ora? Due indizi spiegano il vero interesse di Trump

L’interesse degli Stati Uniti per il petrolio venezuelano si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche e strategie energetiche. A distanza di tempo, le recenti azioni e dichiarazioni di Trump evidenziano un’attenzione particolare verso questa risorsa, rivelando motivazioni che vanno oltre gli aspetti economici. Questo articolo analizza i motivi dietro le recenti mosse statunitensi e il loro impatto sugli equilibri internazionali.

L’attacco da parte degli Stati Uniti nei confronti del Presidente venezuelano Maduro, e le successive dichiarazioni da parte di Trump e del suo staff, confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che gli equilibri geo-politici ed il diritto internazionale sono in forte sofferenza. A valle di questo evento che ha scosso le cancellerie di tutti i paesi, ampie discussioni televisive e articoli sulla stampa nazionale ed internazionale hanno dibattuto e dibattono ancora dell’interesse da parte di Trump, e dell’economia statunitense, nei confronti delle riserve di petrolio presenti nel sottosuolo dell’Orinoco Belt venezuelano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

