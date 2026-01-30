Il Pescara salva Insigne dalla disoccupazione

Lorenzo Insigne potrebbe tornare a giocare in Italia. Dopo aver lasciato il Toronto lo scorso giugno, l’attaccante è vicino a firmare un nuovo contratto con il Pescara, la squadra di Serie B dove aveva già giocato nella stagione 2011-12. La notizia circola da poco e ancora non ci sono dettagli ufficiali, ma l’affare sembra in dirittura d’arrivo.

L'italiano Lorenzo Insigne, Quello non ha più giocato da allora il passato 1 giugno 2025 poco prima Conclusa la sua esperienza al Toronto, è vicino al ritorno al Pescara, squadra di Serie B in cui già Ha giocato nella stagione 2011-12. Il centrocampista, ex giocatore della squadra del Napoli dove ha trascorso 11 stagioni della sua carriera, tornerà, secondo i media italiani questo mercoledì, nel calcio italiano dalle mani di un Pescarese davvero speciale per lui. Perché in quella combinazione, Nel 2011-2012 ottiene la promozione in Serie A storico sotto la guida di coach Zdenek Zeman e insieme a Ciro Immobile e Marco Verratti.

