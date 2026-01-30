Il palazzo dei B&B a due passi da Termini | trovate 15 strutture un terzo sono irregolari

Vicino alla stazione Termini, un palazzo di via Milazzo ospita 15 strutture ricettive, tra bed and breakfast, affittacamere e guest house. Di queste, un terzo sono irregolari. La scoperta è stata fatta durante un controllo delle forze dell’ordine, che hanno verificato la mancanza di licenze e autorizzazioni in alcuni casi. La questura sta ora valutando le prossime mosse per regolarizzare o chiudere le strutture abusive.

Sicurezza assente, stranieri irregolari e malfunzionamento dei sistemi di aerazione. Elevate sanzioni per oltre 30mila euro C'è un palazzo vicino alla stazione Termini che ospita 15 strutture ricettive: affittacamere, bed and breakfast e guest house tutte in uno stesso stabile in via Milazzo. Di queste un terzo sono risultate irregolari. A passare al setaccio l'immobile le forze dell'ordine che hanno elevato sanzioni per oltre 30mila euro. Delle 15 strutture ricettive controllate in cinque di loro sono state accertare numerose irregolarità. Diverse attività sono state sanzionate per esercizio abusivo, locazioni non conformi alla normativa sugli alloggi turistici, affitto di posti letto anziché di intere stanze, nonché per gravi carenze in materia di sicurezza.🔗 Leggi su Romatoday.it

