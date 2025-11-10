Incendio all' Esquilino | auto prende fuoco a due passi da Termini
Ha preso fuoco in pochi istanti con le fiamme che hanno preso forza rapidamente. L'incendio è divampato alle prime ore di oggi - lunedì 10 novembre - da un'auto in sosta nella zona dell'Esquilino, a due passi dalla stazione Termini. Il rogo è stato poi spento dai vigili del fuoco. Auto in fiamme. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Incendio a Bazzano, fiamme divampate nel capannone della Ford - facebook.com Vai su Facebook
Auto elettrica parcheggiata lungo la strada prende fuoco, evacuata la scuola nei pressi dell'incendio - Un'auto elettrica parcheggiata in via Monte San Gabriele a Trieste ha preso fuoco questa mattina, venerdì 7 novembre attorno alle 9. Riporta msn.com
Auto a Gpl prende fuoco in centro, intervento provvidenziale di un cittadino - Tragedia sfiorata ad Angri, ieri sera, quando in via Giudici un'auto a Gpl è stata avvolta dalle fiamme. Si legge su msn.com