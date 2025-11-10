Incendio all' Esquilino | auto prende fuoco a due passi da Termini

Romatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso fuoco in pochi istanti con le fiamme che hanno preso forza rapidamente. L'incendio è divampato alle prime ore di oggi - lunedì 10 novembre - da un'auto in sosta nella zona dell'Esquilino, a due passi dalla stazione Termini. Il rogo è stato poi spento dai vigili del fuoco. Auto in fiamme. 🔗 Leggi su Romatoday.it

