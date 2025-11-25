Incentivi per le strutture ricettive prorogati i termini per le domande dei contributi turistici da 135 milioni di euro
Le imprese turistiche avranno più tempo per partecipare all'avviso pubblico che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, destinati a potenziare l'accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in Sicilia.Il dipartimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
