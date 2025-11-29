Il questore Calabrese saluta Ferrara | visita al Comando provinciale dei carabinieri

Nella mattinata di sabato 29, il questore di Ferrara, Salvatore Calabrese, ha fatto visita al Comando provinciale dei carabinieri per un saluto di commiato. Calabrese, alla guida della Questura estense dall’ottobre 2021, si appresta infatti a lasciare l’attuale sede. Ad accoglierlo nella caserma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Questura, cambio al vertice. Calabrese lascia Ferrara, arriva Falvella da Pavia - Il questore Salvatore Calabrese, dall’ottobre del 2021 alla guida della polizia estense, si appresta a lasciare l’incarico ferrarese per approdare ... Scrive ilrestodelcarlino.it

