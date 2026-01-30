Il nuovo pontefice opta per un alloggio semplice all’interno del palazzo vaticano abbandonando le stanze tradizionali

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, ha scelto di vivere in modo semplice. Ha deciso di sistemarsi nella mansarda del Palazzo Apostolico invece di prendere le stanze tradizionali al primo piano. La sua scelta sorprende molti, che si aspettavano un alloggio più sontuoso. Ora, il papa preferisce andare contro le usanze e mostrare un’immagine di modestia e sobrietà.

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, noto in precedenza come arcivescovo di Chicago, ha deciso di stabilirsi nella mansarda del Palazzo Apostolico, rinunciando al tradizionale appartamento pontificio situato al primo piano. Il trasferimento avverrà nelle prossime settimane, al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato l'intero complesso vaticano. La scelta, annunciata in forma ufficiale, segna un netto cambio di rotta rispetto alle abitudini degli ultimi pontefici, che hanno sempre abitato negli appartamenti storici al centro del palazzo, visibili dalle finestre della facciata principale.

