Dalla Brianza al Vaticano una poltrona d' eccellenza per il Pontefice

Dalla tradizione artigianale di Meda, in Brianza, nasce una poltrona di alta qualità destinata al Papa. Questo manufatto rappresenta l’eccellenza del design locale, simbolo di un patrimonio artigianale che si distingue per cura e precisione. Un esempio di come l’artigianato brianzolo continui a essere apprezzato anche in contesti internazionali, portando avanti una tradizione radicata nel territorio e nella storia della regione.

Il design brianzolo varca le porte del Vaticano. Papa Leone XIV siederà infatti su una poltrona realizzata a Meda, simbolo di una tradizione artigianale che da decenni rappresenta uno dei fiori all’occhiello del territorio. L’omaggio arriva da Medea 1905, storica azienda specializzata in arredamenti di alta gamma, conosciuta per la qualità ebanistica e l’attenzione al dettaglio. Un pezzo unico tra eleganza e simbolismo. La poltrona, modello Brera, è un manufatto realizzato interamente a mano. La struttura in legno dalle linee morbide si combina con una seduta rivestita in velluto bianco, completata da un piccolo cuscino coordinato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

