Quando uscirà The Elder Scrolls VI? Un leaker potrebbe aver svelato l’anno di uscita del gioco

Il mistero su The Elder Scrolls VI continua a mantenere alta l’attenzione dei fan, ormai da otto anni dall’annuncio ufficiale. Un recente leak potrebbe aver svelato l’anno di uscita, alimentando speranze e attese. Resta da scoprire se questa indiscrezione si rivelerà affidabile o solo un’ipotesi, mentre il mondo videoludico attende con trepidazione ulteriori aggiornamenti.

Sono passati otto anni dall’annuncio di The Elder Scrolls VI e il gioco resta ancora avvolto dal mistero, alimentando dubbi e speculazioni tra fan e addetti ai lavori. Ora, però, una nuova indiscrezione prova a fare chiarezza su una delle domande più attese: quando uscirà davvero il prossimo capitolo della saga Bethesda? Un leaker noto per la sua affidabilità ha indicato una finestra temporale precisa, anche se tutt’altro che rassicurante per chi sperava di poter mettere presto le proprie mani sull’attesissimo gioco. La sensazione generale infatti è che l’attesa sarà ancora molto lunga e che l’annuncio anticipato stia ancora pesando sul progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

