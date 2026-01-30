Il mitico concerto sul tetto dei Beatles l' omaggio della tribute band fiorentina

Questa mattina a Firenze, gli Star Club hanno ricreato il famoso concerto sul tetto dei Beatles. La tribute band fiorentina si è posizionata in zona Fortezza da Basso e ha suonato l’intera scaletta dell’evento storico. Un modo per ricordare quella giornata leggendaria, portando l’atmosfera di Londra nel cuore della città. La scena ha attirato passanti e appassionati, emozionati nel rivivere un momento che ha fatto la storia della musica.

Per l'anniversario di questo storico concerto questa mattina gli Star Club, tribute band fiorentina dei Beatles, hanno riportato quell'atmosfera a Firenze suonando da un tetto in zona Fortezza da Basso la scaletta dell'intero concerto.

