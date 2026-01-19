Tuo nipote arrestato dacci i soldi truffa anziano e ingaggia uber | pensionato spara ma uccide l’autista ignara

Una truffa ai danni di anziani si trasforma in tragedia in Ohio. Dopo che un pensionato è stato ingannato con la richiesta di denaro, ha ingaggiato un Uber, ma la situazione è degenerata: l’autista è stato ucciso e il pensionato è finito in carcere per omicidio. La vicenda evidenzia i rischi delle truffe online e le conseguenze drammatiche che possono derivarne.

La terribile storia arriva dall’Ohio dove uno dei truffati è morto e l’altro è finito in carcere per omicidio mentre il truffatore è sparito senza lasciare tracce.🔗 Leggi su Fanpage.it Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood dopo una lite con un autista Uber

Kiefer Sutherland, attore noto per il ruolo di Jack Bauer in 24, è stato arrestato a Hollywood dopo un episodio di presunta aggressione contro un autista Uber. L’incidente è avvenuto lunedì mattina e le circostanze sono ancora in fase di verifica. L’attore, noto per la sua carriera nel cinema e in televisione, si trova ora sotto indagine delle autorità locali. Leggi anche: Napoli, finto carabiniere truffa un pensionato di Modena: arrestato 21enne La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Il cognome Grassonelli torna nelle carte della Dda: il 43enne arrestato è figlio e nipote di due vittime della prima strage di Porto Empedocle, legato a una delle famiglie storiche della Stidda empedoclina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.