kiefer sutherland arrestato a hollywood dopo una lite con un autista uber

Kiefer Sutherland, attore noto per il ruolo di Jack Bauer in 24, è stato arrestato a Hollywood dopo un episodio di presunta aggressione contro un autista Uber. L’incidente è avvenuto lunedì mattina e le circostanze sono ancora in fase di verifica. L’attore, noto per la sua carriera nel cinema e in televisione, si trova ora sotto indagine delle autorità locali.

Kiefer Sutherland, noto per il ruolo di Jack Bauer nella serie televisiva 24, è stato arrestato lunedì mattina a Los Angeles in seguito a una presunta aggressione ai danni di un autista Uber. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno, intorno alle 12:15, nei pressi dell’incrocio tra Sunset Boulevard e Fairfax Avenue, nel cuore di Hollywood. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata relativa a un’aggressione che coinvolgeva un conducente di servizio di trasporto via app. Le autorità hanno ricostruito che Sutherland sarebbe salito a bordo del veicolo e avrebbe aggredito fisicamente l’autista, rivolgendogli anche minacce di natura criminale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

